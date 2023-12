​Назван лучший трансфер в истории «Челси»

Портал Four Four Two продолжает серию публикаций интересных рейтингов. На этот раз специалисты составили рейтинг лучших трансферов в истории «Челси».

На первом месте этого рейтинга оказался переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в 2001 году. Вторую строчку занимает трансфер Эдена Азара из «Лилля», совершённый летом 2012 года. Тройку замыкает переход Роя Бентли – «пенсионеры» подписали этого футболиста из «Ньюкасла» в далёком 1948 году.

В топ-5 также входят сделки по Дидье Дрогба и Петру Чеху.

На текущий момент «Челси» располагается на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.