«Бёрнли» ушёл с последнего места, забив 5 мячей «Шеффилд Юнайтед»

Представители зоны вылета Премьер-лиги, «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», выдали сверхрезультативный матч, правда, забивали только хозяева поля. Джей Родригес головой отправил мяч в сетку уже на первой минуте, а в середине тайма Якоб-Бруун Ларсен удвоил перевес. Перед уходом на перерыв гости остались вдесятером - второе предупреждение схлопотал Оливер Макбарни. Под конец игры счет начал резко и быстро расти. Зеки Амдуни сделал его разгромным. Лука Колешо стал автором четвертого гола, а Джош Браунхилл отметился результативным дальним ударом.

«Бёрнли» с последнего места взлетел на третье с конца и опередил соперника.