«Бёрнли» ушёл с последнего места, забив 5 мячей «Шеффилд Юнайтед»

Представители зоны вылета Премьер-лиги, «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», выдали сверхрезультативный матч, правда, забивали только хозяева поля. Джей Родригес головой отправил мяч в сетку уже на первой минуте, а в середине тайма Якоб-Бруун Ларсен удвоил перевес. Перед уходом на перерыв гости остались вдесятером - второе предупреждение схлопотал Оливер Макбарни. Под конец игры счет начал резко и быстро расти. Зеки Амдуни сделал его разгромным. Лука Колешо стал автором четвертого гола, а Джош Браунхилл отметился результативным дальним ударом.
«Бёрнли» с последнего места взлетел на третье с конца и опередил соперника.
Протокол игры
|(1:0) Родригес Джей1'
|(2:0) Ларсен Якоб-Бруун29'
|(3:0) Амдуни Зеки73'
|(4:0) Колеошо Лука75'
|(5:0) Браунхилл Джош80'
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара 38'83' (Экдаль Хьяльмар (83') •Бейер Джордан• 67'Тэйлор Чарли•Ларсен Якоб-Бруун65' (Гудмундссон Йоханн (65') •Берге Сандер•Браунхилл Джош•Колеошо Лука77' (Обафеми Майкл (77') •Родригес Джей77' (Редмонд Натан (77') •Амдуни Зеки77' (Ндайишимий Майк (77')
Фодеринхэм Уэсли•Ахмедходжич Анел• 72'Робинсон Джек•Трасти Остон•Бэлдок Джордж25' (Богл Джейден (25') •Томас Люк 43'46' (Макати Джон (46') •Норвуд Оливер•Флек Джон 34'46' (Траоре Бени (46') •Хамер Густаво•Арчер Камерон46' (Осула Вильям (46') • 64'Макбарни Оливер 37' 45'
Запасные: Слимане Анис•Лоу Макс•Винисиус Соуза•Ларуси Яссер•Дэвис Адам
02 декабря. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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