​«Арсенал» потерял защитника из-за травмы

В субботу «Арсенал» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Вулверхэмптона». Ближе к завершению встречи рулевому «канониров» Микелю Артете пришлось делать замену. Дело в том, что защитник Такэхиро Томиясу получил повреждение и не смог продолжать игру. Японец ушёл с поля в сопровождении медиков, уступив место в составе Бену Уайту.

В ближайшее время наверняка станет понятно, насколько серьёзной является травма Томиясу. Будем следить за новостями.

А за матчем между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.