Атакующий полузащитник Браим Диас хотел бы получать больше игрового времени, чем у него сейчас есть в «Реале». На этом фоне всё чаще в прессе появляется информация об интересе к Диасу со стороны тех клубов, которые могут гарантировать игроку больше времени на футбольном поле.

Как сообщает TodoFichajes, интерес к 24-летнему Диасу проявляет «Астон Вилла», тренером которой является Унаи Эмери.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Браима Диаса в 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Браим Диас провёл 12 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и один голевой пас на партнёра.