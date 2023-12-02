​«Арсенал» повторил клубный рекорд, снова забив «Вулверхэмптону»

В матче четырнадцатого тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» уже забил два мяча «Вулверхэмптону», тем самым повторив клубный рекорд. Дело в том, что это был уже 32-й матч кряду в рамках чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном», в котором лондонцы забивают хотя бы один гол.

В последний раз «канониры» не попадали хотя бы раз в «волков» аж в 1979 году. Эта серия из 32 матчей подряд является повторением лучшей серии в истории «Арсенала» против конкретного оппонента.

Следить за событиями игры между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.