«Брентфорд» готов продать Тони, если предложат больше 70 млн евро

В середине января нападающий Айвен Тони снова сможет играть – восьмимесячная дисквалификация форварда «Брентфорда» за нарушение правил о ставках истечёт. В прошлом сезоне Тони входил в список лучших бомбардиров Английской премьер-лиги, и он до сих пор остаётся на радарах многих грандов. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, «Брентфорд» продавать 27-летнего Тони в январе не планирует. При этом клуб готов рассмотреть предложение, если оно превысит 70 миллионов евро.

Стоит сказать, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Айвена Тони в 35 миллионов евро.