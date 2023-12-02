​«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на ван де Бека

Донни ван де Бек наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Недавно нидерландский полузащитник говорил о желании получать больше игрового времени – если не в стане «красных дьяволов», то в другом клубе.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на продаже ван де Бека 15 миллионов фунтов (17,5 миллиона евро).

Ван де Беку 26 лет, в нынешнем сезоне он поучаствовал только в двух матчах «Манчестер Юнайтед».

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла», не пропустите текстовую трансляцию.