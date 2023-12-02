Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на ван де Бека

02 Декабря 2023 • 18:23 Комментировать

Донни ван де Бек наверняка покинет «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Недавно нидерландский полузащитник говорил о желании получать больше игрового времени – если не в стане «красных дьяволов», то в другом клубе.

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает заработать на продаже ван де Бека 15 миллионов фунтов (17,5 миллиона евро).

Ван де Беку 26 лет, в нынешнем сезоне он поучаствовал только в двух матчах «Манчестер Юнайтед».  

В субботу «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ньюкасла», не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
44 мин
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2
0
1.28 5.80 11.00
Видео
44 мин
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2
0
1.89 3.55 4.20
Видео
44 мин
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
0
0
1.43 4.70 7.40
Видео
02.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.55 3.30 2.85
Видео
02.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.89 3.75 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Астон Вилла Астон Вилла
3.90 4.10 1.81
Видео
03.12.23 в 17:00
Вест Хэм Вест Хэм
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.97 3.50 3.90
Видео
03.12.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Фулхэм Фулхэм
1.28 6.40 9.00
Видео
03.12.23 в 17:00
Челси Челси
Брайтон Брайтон
1.97 4.10 3.30
Видео
03.12.23 в 19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.39 5.40 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
18:23 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на ван де Бека
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:04 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» назвал состав на матч с «Вулверхэмптоном»
16:49 · Англия. Премьер-лига
Невеш: «Ньюкасл»? Я хочу остаться в «Аль-Хиляле»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр теперь очень важный игрок для «Манчестер Юнайтед»
15:55 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»
15:42 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» не смог вылететь на матч с «Ньюкаслом» из-за погоды
15:09 · Англия. Премьер-лига
​Просил убрать диван, а убрали тренера: Воспоминания экс-президента «Лидса»
14:19 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» чувствует приближение к четвёрке лучших»
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Алькантаре
13:51 · Англия. Премьер-лига
Франк: «Я не хочу терять Тони в январе»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских клуба нацелились на 20-летнего вингера ПСВ
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов отпустить Филлипса в «Ньюкасл» при одном условии
12:15 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Кайседо? Легко приплетать ко всем неудачам деньги»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джеймс осознаёт, что далёк от своей лучшей формы» 1
Все новости
Рекомендуем