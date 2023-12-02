​«Арсенал» назвал состав на матч с «Вулверхэмптоном»

В 14-м туре чемпионата Англии «Арсенал» будет принимать «Вулверхэмптон». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Эдегор, Троссар, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч «Арсенал» - «Вулверхэмптон» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что именно «Арсенал» после тринадцати туров является лидером чемпионата Англии.