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​«Арсенал» назвал состав на матч с «Вулверхэмптоном»

02 Декабря 2023 • 17:04 Комментировать
Арсенал
2:0
Вулверхэмптон
1 1.28 X 6.00 2 12.00
1-й тайм

В 14-м туре чемпионата Англии «Арсенал» будет принимать «Вулверхэмптон». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Эдегор, Троссар, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч «Арсенал» - «Вулверхэмптон» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что именно «Арсенал» после тринадцати туров является лидером чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Арсенал Лондон

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