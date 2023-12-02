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​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»

02 Декабря 2023 • 15:55 Комментировать

«Ливерпуль» стремится усилить свой состав, поэтому изучает варианты на трансферном рынке. Если верить TodoFichajes, то главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп хочет видеть в составе атакующего полузащитника Юлиана Брандта.

В настоящий момент 27-летний Брандт представляет дортмундскую «Боруссию». В сезоне 2023/2024 футболист провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и шесть голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Юлиана Брандта в 40 миллионов евро.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юрген Клопп Юлиан Брандт трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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