​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля»

«Ливерпуль» стремится усилить свой состав, поэтому изучает варианты на трансферном рынке. Если верить TodoFichajes, то главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп хочет видеть в составе атакующего полузащитника Юлиана Брандта.

В настоящий момент 27-летний Брандт представляет дортмундскую «Боруссию». В сезоне 2023/2024 футболист провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и шесть голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Юлиана Брандта в 40 миллионов евро.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.