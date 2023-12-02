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​Просил убрать диван, а убрали тренера: Воспоминания экс-президента «Лидса»

02 Декабря 2023 • 15:09 Комментировать

Бывший владелец «Лидса» Массимо Челлино вспомнил, как однажды он случайно уволил главного тренера команды.

«Я был в полном непонимании, когда приехал туда [в «Лидс»]. Мой английский был очень плохим, а произношение – ужасным. На стадионе стоял бархатный диван, он был фиолетовым. Я сказал: «Поменяйте этот чёртов диван [couch], я больше не хочу его видеть. А они уволили тренера [coach]!

Потом у меня спросили: «Кто завтра будет управлять командой?» Я ответил: «В смысле? У нас разве нет тренера?» Мне сказали: «Вы же его уволили», - слова Челлино приводит Daily Mail.

Отметим, что в настоящий момент «Лидс» выступает в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Массимо Челлино
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