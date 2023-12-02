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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» чувствует приближение к четвёрке лучших»

02 Декабря 2023 • 14:19 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами в преддверии матча против «Ньюкасла» в рамках 14-го тура чемпионата Англии.

«Ньюкасл» - отличная команда с хорошим менталитетом. Нам нужно сыграть на максимуме, чтобы добиться победы. Мы уже чувствуем приближение в четверке лучших. «Манчестер Юнайтед» должен побеждать в больших матчах, но это будет непросто», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

Матч пройдет 2 декабря и начнется в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице, отставая от четвертой строчки на четыре балла.

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги
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