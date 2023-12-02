Онана – сплошной кошмар: Что делать «Манчестер Юнайтед» с вратарём

На минувшей неделе Андре Онана новой ошибкой практически похоронил надежды «Манчестер Юнайтед» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается предсказать, как поступит клуб с камерунцем.

Ошибки Онаны лишают «МЮ» плей-офф Лиги чемпионов

Перед последним туром группы Лиги чемпионов «МЮ» имеет мало шансов на выход в плей-офф. Для этого «красным дьяволам» надо обязательно обыграть «Баварию» и при этом надеяться на ничью в поединке «Копенгагена» и «Галатасарая». Если ничего из этого не случится, то «МЮ» в плей-офф не выйдет.

Хотя футбол – игра коллективная, конкретно у провала «красных дьяволов» в Лиге чемпионов есть имя и фамилия. В пяти матчах турнира Андре Онана умудрился допустить три катастрофические ошибки. В матче с «Баварией» он под собой пропустил лёгкий удар Лероя Сане, и «МЮ» проиграл со счётом 3:4. Во встрече с «Галатасараем» камерунец отдал мяч Мертенсу, которого Каземиро был вынужден останавливать ценой красной карточки. В меньшинстве «красные дьяволы» пропустили и проиграли 2:3. В ответном матче со стамбульцами Онана умудрился пропустить летевший прямо в него мяч после дальнего удара со штрафного с фланга.

В Лиге чемпионов «МЮ» пропустил 14 голов. Хуже показатель только у абсолютно беспомощного «Антверпена» – 15. Для топ-клуба показатель ужасный. От Онаны, за которого заплатили 50 миллионов евро, явно ждали иного.

Неуверенная игра в иных эпизодах

Онана не только грубо ошибается, но и в целом действует крайне неуверенно. Он не выручает, а во многих эпизодах, когда вратарь пропускал, его критикуют за недостаточные усилия по спасению ворот. Действия камерунца в воротах в английских СМИ порой сравнивают с игрой полевого футболиста, который был вынужден встать в рамку.

Летом было много разговоров, что Эрику тен Хагу нужен Онана для изменения построения игры, выхода низом через пас. Однако пока нет заметного улучшения в действиях «МЮ». Наоборот, в этом году «красные дьяволы» выглядят совсем ужасно, и умения камерунца явно не помогают. Если суммировать первую часть сезона, то в целом можно смело утверждать, что замена Де Хеа Онаной – это ошибка.

Будет ли «МЮ» брать нового вратаря?

Вопрос непростой. Во-первых, Онана – это очевидно креатура и выбор Тен Хага. Сам наставник едва ли пойдёт к руководству просить нового голкипера, это будет странной просьбой. С другой стороны, и руководство едва ли само через голову тренера будет покупать нового вратаря. Во-вторых, вряд ли в «МЮ» готовы уже через полгода ставить крест на Онане. Можно вспомнить, что Де Хеа тоже совсем не идеально провёл свой первый сезон на стадионе «Олд Траффорд», но постепенно сэр Алекс Фергюсон сделал из испанца надёжного голкипера. Кроме того, остается вопрос денег. Взять и после 50 миллионов, потраченных на Онану, вложить ещё пару десятков в нового стража ворот – это будет просто образцом недальновидной политики.

Правда, есть одна лазейка. В январе стартует Кубок Африки, на который Онана наверняка поедет. В этом случае «МЮ» останется с Алтаем Байиндыром и ветераном Томом Хитоном. Вряд ли эта пара выглядит надёжным тандемом. Для турка это, конечно, будет шанс завоевать место в основе.

И всё же не стоит исключать вариант, что «МЮ» подпишет нового вратаря. В прессе недавно промелькнула информация, что на «Олд Траффорд» может перебраться Иван Проведель, защищающий ворота «Лацио». Но вообще не стоит удивляться, если вдруг в команду вернётся Давид де Хеа. Испанец всё ещё свободный агент, в Саудовскую Аравию он ехать отказывается, а в Европе пока достойных предложений нет. Карьеру Де Хеа тоже не завершил. Если уж Джонни Эванс вернулся и пробился в основу, то почему бы не вернуться Де Хеа? Хуже уж, кажется, не будет.

Лишь один футболист «Манчестер Юнайтед» поддержал Онана после его провала

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Ай-яй-яй, Онана: Грубые ляпы вратаря лишили «Манчестер Юнайтед» победы над «Галатасараем»

Роман Андреев