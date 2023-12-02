«Ливерпуль» нашёл замену Алькантаре

Центральный полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации Todofichajes, в подписании 22-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы рассматривают Кефрена в качестве замены испанцу Тьяго Алькантаре, который покинет команду. Трансферная стоимость Тюрама оценивается в 45 миллионов евро, а его контракт с «Ниццей» истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кефрен провел 11 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. В его пассиве три желтые карточки.

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