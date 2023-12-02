Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл замену Алькантаре

02 Декабря 2023 • 13:56 Комментировать

Центральный полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам имеет вариант трудоустройства в топ-клубе Английской премьер-лиги. По информации Todofichajes, в подписании 22-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы рассматривают Кефрена в качестве замены испанцу Тьяго Алькантаре, который покинет команду. Трансферная стоимость Тюрама оценивается в 45 миллионов евро, а его контракт с «Ниццей» истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Кефрен провел 11 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. В его пассиве три желтые карточки.

«Ливерпуль» принял решение по Мбаппе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Ницца Тьяго Алькантара Кефрен Тюрам трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.28 5.80 11.00
Видео
02.12.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.89 3.55 4.20
Видео
02.12.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
1.43 4.70 7.40
Видео
02.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.55 3.30 2.85
Видео
02.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.89 3.75 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Алькантаре
13:51 · Англия. Премьер-лига
Франк: «Я не хочу терять Тони в январе»
12:54 · Англия. Премьер-лига
Два лондонских клуба нацелились на 20-летнего вингера ПСВ
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готов отпустить Филлипса в «Ньюкасл» при одном условии
12:15 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Кайседо? Легко приплетать ко всем неудачам деньги»
12:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Джеймс осознаёт, что далёк от своей лучшей формы»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Онана – лучший вратарь АПЛ по проценту спасений от ожидаемых голов»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» полузащитника с ценником 80 миллионов
11:20 · Англия. Премьер-лига
Хави выбрал нового нападающего для «Барселоны»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не потерял интерес к Филлипсу
10:52 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ сразятся за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
10:41 · Англия. Премьер-лига
Купер: «Челси» отзовёт Андрея Сантоса из аренды? Конечно, все бы хотели, чтобы он играл больше»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что думает об игре «Тоттенхэма»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт многолетний обман Агуэро во время игры за «Манчестер Сити»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» назвал условия подписания Санчо
Все новости
Рекомендуем