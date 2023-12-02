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Франк: «Я не хочу терять Тони в январе»

02 Декабря 2023 • 13:51 Комментировать
Брентфорд
...
Лутон Таун
1 1.48 X 4.60 2 7.00
Через 3 ч. 49 мин.

Главный тренер лондонского «Брентфорда» Томас Франк заверил, что не хочет терять нападающего Айвена Тони, который интересен многим топ-клубам АПЛ. Напомним, англичанин пропустил первую половину сезона из-за дисквалификации. Айвен вернётся на поле в январе.

«Я не хочу терять Тони в январе. Я надеюсь и думаю, что 1 февраля Айвен будет игроком «Брентфорда». Он сейчас в хорошей форме и ещё больше голоден до успеха, чем раньше. Я уверен, что он сможет показать хороший футбол», – заявил Франк на пресс-конференции.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны таких клубов, как «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Айвен в прошлом сезоне забил 20 голов в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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