Франк: «Я не хочу терять Тони в январе»

Главный тренер лондонского «Брентфорда» Томас Франк заверил, что не хочет терять нападающего Айвена Тони, который интересен многим топ-клубам АПЛ. Напомним, англичанин пропустил первую половину сезона из-за дисквалификации. Айвен вернётся на поле в январе.

«Я не хочу терять Тони в январе. Я надеюсь и думаю, что 1 февраля Айвен будет игроком «Брентфорда». Он сейчас в хорошей форме и ещё больше голоден до успеха, чем раньше. Я уверен, что он сможет показать хороший футбол», – заявил Франк на пресс-конференции.

Ранее сообщалось об интересе к Тони со стороны таких клубов, как «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Айвен в прошлом сезоне забил 20 голов в АПЛ.