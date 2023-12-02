Два лондонских клуба нацелились на 20-летнего вингера ПСВ

Молодой вингер ПСВ Эйндховен Жоан Бакайоко стал объектом интереса сразу двух лондонских клубов. По информации от Football Insider, 20-летнего бельгийца хотят приобрести «Тоттенхэм» и «Брентфорд».

Напомним, Бакайоко и летом мог перебраться в Английскую премьер-лигу, но ПСВ отказался продавать игрока в «Бёрнли», который возглавляет бывший защитник сборной Бельгии Венсан Компани.

В нынешнем сезоне Бакайоко отметился тремя голами и семью результативными передачами в чемпионате Нидерландов. В Лиге чемпионов на счету бельгийца один гол и пять результативных передач в девяти поединках.