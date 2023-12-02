«Манчестер Сити» готов отпустить Филлипса в «Ньюкасл» при одном условии

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс с большой долей вероятности сменит клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты 90min.

По информации источника, новым местом работы хавбека может стать «Ньюкасл». «Сороки» рассматривают Филлипса в качестве замены итальянцу Сандро Тонали, дисквалифицированному за ставки. «Горожане» готовы отдать Кэлвина в аренду, если в договоре будет пописан пункт о последующем выкупе игрока.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах за «Манчестер Сити». Его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.