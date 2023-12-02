Почеттино: «Кайседо? Легко приплетать ко всем неудачам деньги»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поддержал опорного полузащитника Мойсеса Кайседо, который пока не оправдывает свой ценник в 117 миллионов евро. Напомним, именно такую сумму «Челси» заплатил «Брайтону» за эквадорца минувшим летом.

«Кайседо? Легко приплетать ко всем неудачам деньги. Мойсес – это человек. Ему нужно время для того, чтобы влиться в игру и начать хорошо выступать. Именно поэтому у нас нет в нём сомнений», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Кайседо ради трансфер в «Челси» летом отказал «Ливерпулю», который тоже был готов выложить за эквадорца огромные деньги.