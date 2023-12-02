Почеттино: «Джеймс осознаёт, что далёк от своей лучшей формы»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что Рис Джеймс недоволен своей нынешней формой. Напомним, в матче с «Ньюкаслом» англичанин получил две жёлтые карточки и удалился с поля. В игре с «Брайтоном» капитан не сможет помочь своей команде.

«Шаг за шагом он улучшает свою форму. Он был слегка уставшим, когда получал вторую жёлтую карточку с «Ньюкаслом». Рис осознал, что далёк от своей лучшей формы. Он работает очень тяжёло. Джеймсу жаль, что он удалился в матче с «Ньюкаслом», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Джеймс в этом сезоне провёл 6 матчей в АПЛ, где отметился одним результативным пасом.