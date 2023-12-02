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Тен Хаг: «Онана – лучший вратарь АПЛ по проценту спасений от ожидаемых голов»

02 Декабря 2023 • 11:43 Комментировать
Бёрнли
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.82 X 3.65 2 4.70
Через 5 ч. 23 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встал на защиту голкиперу Андре Онана, который откровенно провалил последний матч своей команды против «Галатасарая» в групповом этапе Лиги чемпионов. Манкунианцы вели в счёте 3:1, но в итоге свели матч к ничье 3:3.

«Онана – лучший вратарь АПЛ по проценту спасений от ожидаемых голов. Учитывая это, он заслуживает играть в стартовом составе. Поедет ли Андре на Кубок Африки в январе? Если его вызовут в сборную Камеруна, он должен будет отправиться. В то же время мы ведём переговоры, чтобы оставить Андре», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана Эрик тен Хаг ещё теги

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