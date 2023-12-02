Тен Хаг: «Онана – лучший вратарь АПЛ по проценту спасений от ожидаемых голов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг встал на защиту голкиперу Андре Онана, который откровенно провалил последний матч своей команды против «Галатасарая» в групповом этапе Лиги чемпионов. Манкунианцы вели в счёте 3:1, но в итоге свели матч к ничье 3:3.

«Онана – лучший вратарь АПЛ по проценту спасений от ожидаемых голов. Учитывая это, он заслуживает играть в стартовом составе. Поедет ли Андре на Кубок Африки в январе? Если его вызовут в сборную Камеруна, он должен будет отправиться. В то же время мы ведём переговоры, чтобы оставить Андре», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.