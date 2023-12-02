Гвардиола хочет подписать в «Манчестер Сити» полузащитника с ценником 80 миллионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола нашел усиление в линию полузащиты своей команды. Как сообщает Todofichajes, в поле зрения испанского наставника попал японский хавбек Каору Митома, выступающий за «Брайтон».

«Манчестер Сити» придется серьезно потратиться, чтобы заполучить 26-летнего азиата. Руководство «чаек» оценивает футболиста в 70-80 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Митома провел 12 поединков, в которых записал себе в актив три забитых мяча и три результативных паса. Контракт полузащитника с «Брайтоном» рассчитан до конца июня 2027 года.