Хави выбрал нового нападающего для «Барселоны»

Центральный нападающий сборной Швеции и «Ньюкасла» Александр Исак имеет вариант трудоустройства в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом информируют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, в услугах 24-летнего голеадора заинтересована каталонская «Барселона». Наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес является инициатором подписания скандинава. Специалист считает, что швед сможет усилить атакующий потенциал команды.

Исак в текущем сезоне АПЛ провел девять матчей и забил семь мячей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость нападающего в 70 миллионов евро.

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