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«Ювентус» не потерял интерес к Филлипсу

02 Декабря 2023 • 10:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.30 X 6.30 2 10.00
03.12 19:30

Туринский «Ювентус» продолжает раздумывать над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от Daily Mail, «старая синьора» не потеряла интерес к футболисту сборной Англии.

«Ювентус» зимой решительно настроен приобрести нового полузащитника из-за дисквалификаций Николо Фаджоли и Поля Погба. Филлипс является одним из кандидатов наряду с Томасом Парти из «Арсенала» и Пьером-Эмилем Хёйбьергом из «Тоттенхэма».

Филлипсу сегодня исполнилось 28 лет. Полузащитник намерен сменить клубную прописку в январе, чтобы получать регулярную игровую практику и попасть на Евро-2024.

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Ювентус Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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