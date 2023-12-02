«Ювентус» не потерял интерес к Филлипсу

Туринский «Ювентус» продолжает раздумывать над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. По информации от Daily Mail, «старая синьора» не потеряла интерес к футболисту сборной Англии.

«Ювентус» зимой решительно настроен приобрести нового полузащитника из-за дисквалификаций Николо Фаджоли и Поля Погба. Филлипс является одним из кандидатов наряду с Томасом Парти из «Арсенала» и Пьером-Эмилем Хёйбьергом из «Тоттенхэма».

Филлипсу сегодня исполнилось 28 лет. Полузащитник намерен сменить клубную прописку в январе, чтобы получать регулярную игровую практику и попасть на Евро-2024.