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Купер: «Челси» отзовёт Андрея Сантоса из аренды? Конечно, все бы хотели, чтобы он играл больше»

02 Декабря 2023 • 10:41 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Эвертон
1 2.85 X 3.35 2 2.60
Через 9 ч. 24 мин.

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал новость о том, что полузащитник Андрей Сантос в январе вернётся в лондонский «Челси». Напомним, 19-летний бразилец летом перебрался к «лесникам» на правах аренды, но до сих пор успел провести всего 7 минут в Английской премьер-лиге.

«Челси» отзовёт Андрея Сантоса из аренды? Конечно, все бы хотели, чтобы он играл больше. Андрей действительно хорош, в Премьер-лиге мало футболистов его возраста, которые получают регулярную игровую практику. Так или иначе, он игрок «Челси», а не наш», – сказал Купер на пресс-конференции.

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