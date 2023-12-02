Купер: «Челси» отзовёт Андрея Сантоса из аренды? Конечно, все бы хотели, чтобы он играл больше»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал новость о том, что полузащитник Андрей Сантос в январе вернётся в лондонский «Челси». Напомним, 19-летний бразилец летом перебрался к «лесникам» на правах аренды, но до сих пор успел провести всего 7 минут в Английской премьер-лиге.

«Челси» отзовёт Андрея Сантоса из аренды? Конечно, все бы хотели, чтобы он играл больше. Андрей действительно хорош, в Премьер-лиге мало футболистов его возраста, которые получают регулярную игровую практику. Так или иначе, он игрок «Челси», а не наш», – сказал Купер на пресс-конференции.