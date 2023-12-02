Гвардиола рассказал, что думает об игре «Тоттенхэма»

Испанский тренер Хосеп Гвардиола, работающий в «Манчестер Сити», высказался о наставнике лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу.

«Такие люди, как Постекоглу, делают футбол лучше. Мне нравится наблюдать за игрой его команды. «Тоттенхэм» всегда близок к победе, даже в тех матчах, которые не смог выиграть. Призываю наших фанатов посетить стадион в воскресенье. Будет весело», - передает слова тренера Sky Sports.

«Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» на своем поле 3 декабря, начало матча – в 19:30 по московскому времени. В преддверии этой игры хозяева занимают второе место, а «шпоры» находятся на пятой позиции.