Раскрыт многолетний обман Агуэро во время игры за «Манчестер Сити»

Экс-футболист «Манчестер Сити» Майка Ричардс рассказал о том, как аргентинский нападающий Серхио Агуэро обманывал британских журналистов.

«Серхио годами обманывал их. Когда журналисты хотели взять у него интервью, он всегда говорил, что не знает английского. Но Агуэро отлично владеет этим языком», - рассказал Ричардс.

Напомним, что Серхио выступал за «Манчестер Сити» с 2011 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «горожан».

Нападающий объявил о завершении карьеры в декабре 2021 года из-за проблем с сердцем. На тот момент форвард выступал за каталонскую «Барселону».