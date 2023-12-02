Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» назвал условия подписания Санчо

02 Декабря 2023 • 10:05 Комментировать

Туринский «Ювентус» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере атакующего полузащитника Джедона Санчо. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

По сведениям журналиста, «старая синьора» готова рассмотреть вариант с арендой англичанина с правом последующего выкупа. «МЮ» готов расстаться с футболистом, который не играет из-за конфликта с наставником команды Эриком тен Хагом.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 23-летний вингер провел всего три встречи. Контракт Джедона с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Санчо – 32 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.12.23 в 18:00
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.28 5.80 11.00
Видео
02.12.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.89 3.55 4.20
Видео
02.12.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Лутон Таун Лутон Таун
1.43 4.70 7.40
Видео
02.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Эвертон Эвертон
2.55 3.30 2.85
Видео
02.12.23 в 23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.89 3.75 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 02 Декабря
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» не потерял интерес к Филлипсу
10:52 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ сразятся за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
10:41 · Англия. Премьер-лига
Купер: «Челси» отзовёт Андрея Сантоса из аренды? Конечно, все бы хотели, чтобы он играл больше»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что думает об игре «Тоттенхэма»
10:24 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт многолетний обман Агуэро во время игры за «Манчестер Сити»
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» назвал условия подписания Санчо
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по Мбаппе
04:38 · Англия. Премьер-лига
​Кейн назвал лучших защитников, против которых выступал
03:20 · Англия. Премьер-лига
Хау: «Нельзя недооценивать «Манчестер Юнайтед»
02:56 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Все топ-команды проходят через трудности»
02:13 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал, готов ли убрать Онана из основы
01:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Прошлый матч с «Ньюкаслом» – первый случай в сезоне, когда «Челси» проиграл заслуженно»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг прокомментировал слова ван де Бека о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»
00:54 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Гакпо не выходил бы на разных позициях, если бы играл лучше»
01 Декабря
23:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол – о Доку: «Этот парень быстрее всех, кого я видел» 1
Все новости
Рекомендуем