«Ювентус» назвал условия подписания Санчо

Туринский «Ювентус» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере атакующего полузащитника Джедона Санчо. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Руди Галетти.

По сведениям журналиста, «старая синьора» готова рассмотреть вариант с арендой англичанина с правом последующего выкупа. «МЮ» готов расстаться с футболистом, который не играет из-за конфликта с наставником команды Эриком тен Хагом.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 23-летний вингер провел всего три встречи. Контракт Джедона с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость Санчо – 32 миллиона евро.