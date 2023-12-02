«Ливерпуль» принял решение по Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе вряд ли окажется в «Ливерпуле». Об этом рапортует инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, руководство мерсисайдского гранда приняло решение отказаться от борьбы за 24-летнего игрока, контракт которого с парижанами рассчитан до середины 2024 года. Рыночная стоимость нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мбаппе поучаствовал в 17 поединках за «ПСЖ» и отметился 17 забитыми мячами. На недавней церемонии «Золотого мяча» французский нападающий занял третье место, пропустив вперед Холанна и Месси.