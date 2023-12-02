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​Кейн назвал лучших защитников, против которых выступал

02 Декабря 2023 • 04:38 Комментировать

Английский нападающий Гарри Кейн  дал интервью американскому телеканалу ESPN, в котором назвал фамилии лучших защитников, против которых ему доводилось играть.

- Лучшие защитники, против которых я играл - это Джон Терри и  Джорджо Кьеллини. Джон был очень хитер и умен на поле, не зря считается одним из лучших на своей роли. То же самое я могу сказать о Кьеллини. Мы встречались как на клубном уровне, так и на уровне сборных, и он всегда здорово использовал свой корпус, - цитирует слова Кейна источник.

Напомним, что английский нападающий минувшим летом покинул «Тоттенхэм» и перебрался в «Баварию».


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