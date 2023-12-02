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Постекоглу: «Все топ-команды проходят через трудности»

02 Декабря 2023 • 02:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.30 X 6.30 2 10.00
03.12 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мыслями о положении дел в команде.

После выдающегося старта сезона у «шпор» началась череда неудач: команда потеряла из-за травм важных игроков, потерпела три поражения кряду и свалилась с первого места в АПЛ на пятое. Реабилитироваться в ближайшем матче будет крайне нелегко – лондонцам предстоит сыграть на выезде против «Манчестер Сити».

«Мы нуждаемся в тщательном изучении. Я нуждаюсь в изучении – мне нужно, чтобы меня допрашивали, ведь так проверяется моя решимость. Я не собираюсь меняться. Это проверка не только для меня, но и для игроков, для клуба. Посмотрите на топ-команды – все они проходили через трудности. Я действительно верю в то, что делаю, и не собираюсь отступать», – цитируют английские СМИ Постекоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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