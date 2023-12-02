Постекоглу: «Все топ-команды проходят через трудности»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мыслями о положении дел в команде.

После выдающегося старта сезона у «шпор» началась череда неудач: команда потеряла из-за травм важных игроков, потерпела три поражения кряду и свалилась с первого места в АПЛ на пятое. Реабилитироваться в ближайшем матче будет крайне нелегко – лондонцам предстоит сыграть на выезде против «Манчестер Сити».

«Мы нуждаемся в тщательном изучении. Я нуждаюсь в изучении – мне нужно, чтобы меня допрашивали, ведь так проверяется моя решимость. Я не собираюсь меняться. Это проверка не только для меня, но и для игроков, для клуба. Посмотрите на топ-команды – все они проходили через трудности. Я действительно верю в то, что делаю, и не собираюсь отступать», – цитируют английские СМИ Постекоглу.