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Почеттино: «Прошлый матч с «Ньюкаслом» – первый случай в сезоне, когда «Челси» проиграл заслуженно»

02 Декабря 2023 • 01:58 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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03.12 17:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино вспомнил о том, каким разочаровывающим получился поединок против «Ньюкасла».

«Синие» уступили «сорокам» со счётом 1:4. На 73-й минуте лондонцы остались в меньшинстве из-за удаления Риса Джеймса.

«Разочарование – подходящее слово, поскольку, думаю, матч против «Ньюкасла» – первый случай в этом сезоне, когда мы заслужили поражение. Иногда нам не хватает зрелости как команде, что приводит к ошибкам. В тот день все мы – игроки и тренерский штаб – подвели наш клуб. Именно в таком ключе мы должны мыслить», – цитирует Guardian Почеттино, высказавшегося в преддверии матча против «Брайтона», который состоится 3 декабря.

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