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Гвардиол – о Доку: «Этот парень быстрее всех, кого я видел»

01 Декабря 2023 • 23:27 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.30 X 6.30 2 10.00
03.12 19:30

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол восхитился игрой своего одноклубника Жереми Доку.

Оба футболиста пополнили ряды «горожан» прошедшим летом, сходу став важными фигурами в построениях Хосепа Гвардиолы. Особенно удивляет Доку: дриблинг 21-летнего бельгийца – едва ли не главное оружие «Манчестер Сити» в атаке.

«Движение его ног – это что-то нереальное. Я не знаю, как это возможно. Доку – самый быстрый парень, которого я когда-либо видел, и я очень рад, что мне не приходится защищаться против него, как и в случае с Эрлингом Холанном», – цитирует City Zone хорвата, купленного у «РБ Лейпцига» за 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Жереми Доку Йошко Гвардиол ещё теги

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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Декабря 2023 в 23:51
Доку то ты видел - а Месси прочувствовал.. Помним.. А-ха-ха-ха..
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