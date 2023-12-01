Гвардиол – о Доку: «Этот парень быстрее всех, кого я видел»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол восхитился игрой своего одноклубника Жереми Доку.

Оба футболиста пополнили ряды «горожан» прошедшим летом, сходу став важными фигурами в построениях Хосепа Гвардиолы. Особенно удивляет Доку: дриблинг 21-летнего бельгийца – едва ли не главное оружие «Манчестер Сити» в атаке.

«Движение его ног – это что-то нереальное. Я не знаю, как это возможно. Доку – самый быстрый парень, которого я когда-либо видел, и я очень рад, что мне не приходится защищаться против него, как и в случае с Эрлингом Холанном», – цитирует City Zone хорвата, купленного у «РБ Лейпцига» за 90 млн евро.