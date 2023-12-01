Гвардиола попросил «Манчестер Сити» не подписывать игроков «Барселоны» и «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола наложил запрет на подписание игроков своих бывших клубов.

В списке интересов «горожан» значились многочисленные футболисты «Баварии», однако испанский наставник попросил спортивного директора Чики Бегиристайна «не трогать» представителей мюнхенцев, сообщает Diario AS со ссылкой на биографа Марти Перарнау, биографа Гвардиолы. То же самое касается и игроков «Барселоны» – их рулевой «Сити» также принципиально не хочет переманивать в свой нынешний клуб.

Хосеп Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год, а с 2013 по 2016 возглавлял «Баварию».