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Гвардиол: «У меня не возникло проблем с адаптацией в Англии»

01 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
1 1.30 X 6.30 2 10.00
03.12 19:30

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал, как приспособился к новым условиям.

Хорватский футболист пополнил ряды «горожан» в августе, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 90 млн евро. Недавно 21-летний центрбек, также способный сыграть слева, помог своей нынешней команде обыграть прежнюю – «Манчестер Сити» одолел «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:2).

«Мне здесь нравится. До переезда сюда я много всего слышал о Манчестере. Я живу в центре города, люди здесь очень приветливы и добры.

Могу сказать, что погода определённо не является проблемой. Я здесь для того, чтобы играть в футбол и наслаждаться временем в своём клубе, дожди меня совсем не беспокоят. Я чувствую себя счастливым», – цитирует City Zone Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Йошко Гвардиол

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