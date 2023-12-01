Гвардиол: «У меня не возникло проблем с адаптацией в Англии»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол рассказал, как приспособился к новым условиям.

Хорватский футболист пополнил ряды «горожан» в августе, перебравшись из «РБ Лейпцига» за 90 млн евро. Недавно 21-летний центрбек, также способный сыграть слева, помог своей нынешней команде обыграть прежнюю – «Манчестер Сити» одолел «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов (3:2).

«Мне здесь нравится. До переезда сюда я много всего слышал о Манчестере. Я живу в центре города, люди здесь очень приветливы и добры.

Могу сказать, что погода определённо не является проблемой. Я здесь для того, чтобы играть в футбол и наслаждаться временем в своём клубе, дожди меня совсем не беспокоят. Я чувствую себя счастливым», – цитирует City Zone Гвардиола.