Зиеш: «В «Челси» всё пошло не так, как я надеялся»

Футболист лондонского «Челси» Хаким Зиеш, арендованный «Галатасараем», высказался о проблемах, с которыми столкнулся в Англии.

Марокканец пополнил ряды «синих» в 2020 году, перебравшись из «Аякса» за 40 млн евро. Атакующему полузащитнику не удалось зарекомендовать себя в лондонском коллективе, и в августе текущего года он был отпущен в аренду в «Галатасарай» с обязательством последующего выкупа.

«О проблемах в «Челси» можно рассуждать долго. Общий вывод таков: всё сложилось не так, как можно было надеяться. Это был период, полный тренерских отставок, проблем с руководством, также был мой сорвавшийся переход в «ПСЖ». В «Челси» у нас было три состава с игроками топ-уровня – это явный перебор, терпению пришёл конец», – цитирует Voetbalzone Зиеша.