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Зиеш: «В «Челси» всё пошло не так, как я надеялся»

01 Декабря 2023 • 22:10 Комментировать
Пендикспор
...
Галатасарай
1 9.00 X 5.70 2 1.30
Через 20 ч. 12 мин.

Футболист лондонского «Челси» Хаким Зиеш, арендованный «Галатасараем», высказался о проблемах, с которыми столкнулся в Англии.

Марокканец пополнил ряды «синих» в 2020 году, перебравшись из «Аякса» за 40 млн евро. Атакующему полузащитнику не удалось зарекомендовать себя в лондонском коллективе, и в августе текущего года он был отпущен в аренду в «Галатасарай» с обязательством последующего выкупа.

«О проблемах в «Челси» можно рассуждать долго. Общий вывод таков: всё сложилось не так, как можно было надеяться. Это был период, полный тренерских отставок, проблем с руководством, также был мой сорвавшийся переход в «ПСЖ». В «Челси» у нас было три состава с игроками топ-уровня – это явный перебор, терпению пришёл конец», – цитирует Voetbalzone Зиеша.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Челси Хаким Зиеш ещё теги

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