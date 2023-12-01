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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клубы АПЛ готовы переманить капитана «Ромы» в январе слухи

01 Декабря 2023 • 21:33 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
1 3.90 X 3.80 2 1.95
03.12 20:00

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини интересен представителям Английской премьер-лиги.

СМИ не первый год связывают 27-летнего футболиста с возможным уходом из «Ромы», однако тот не торопится расставаться с родным для себя клубом. По утверждениям инсайдерам Экрема Конура, это может произойти уже в январе: ряд английских клубов, название которых не раскрывается, рассчитывает подписать итальянца в зимнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 40 млн евро.

Лоренцо Пеллегрини принял участие лишь в семи матчах «Ромы» в текущем сезоне – он пропустил значительную часть кампании из-за травмы. В активе атакующего хавбека два забитых мяча и одна результативная передача.

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