Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини интересен представителям Английской премьер-лиги.

СМИ не первый год связывают 27-летнего футболиста с возможным уходом из «Ромы», однако тот не торопится расставаться с родным для себя клубом. По утверждениям инсайдерам Экрема Конура, это может произойти уже в январе: ряд английских клубов, название которых не раскрывается, рассчитывает подписать итальянца в зимнее трансферное окно. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 40 млн евро.

Лоренцо Пеллегрини принял участие лишь в семи матчах «Ромы» в текущем сезоне – он пропустил значительную часть кампании из-за травмы. В активе атакующего хавбека два забитых мяча и одна результативная передача.