Нкунку может дебютировать за «Челси» в выходные

Дорогостоящий летний новичок «Челси» Кристофер в эти выходные имеет шансы дебютировать в составе «синих». Об этом со ссылкой на Маурисио Почеттино, главного тренера лондонцев пишет Фабрицио Романо.

«Нам нужно оценить его завтрашнее состояние. После будет принято решение», - цитирует Романо Почеттино.

Напомним, что из-за травмы, полученной на сборах, Нкунку так и не сыграл до сих пор за «Челси» в официальных матчах этого сезона.

В грядущие выходные «синим» предстоит сыграть против не простого соперника в виде «Брайтона» в рамках 14 тура АПЛ. Матч состоится на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.