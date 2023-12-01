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Нкунку может дебютировать за «Челси» в выходные

01 Декабря 2023 • 20:03 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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03.12 17:00

Дорогостоящий летний новичок «Челси» Кристофер в эти выходные имеет шансы дебютировать в составе «синих». Об этом со ссылкой на Маурисио Почеттино, главного тренера лондонцев пишет Фабрицио Романо.

«Нам нужно оценить его завтрашнее состояние. После будет принято решение», - цитирует Романо Почеттино.

Напомним, что из-за травмы, полученной на сборах, Нкунку так и не сыграл до сих пор за «Челси» в официальных матчах этого сезона.

В грядущие выходные «синим» предстоит сыграть против не простого соперника в виде «Брайтона» в рамках 14 тура АПЛ. Матч состоится на арене «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру,
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