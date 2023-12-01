​Оуэн рассказал, как изменился футбол

Экс-футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что футбол стал менее требовательным к игрокам в плане таланта.

«Раньше было множество отличных футболистов, которые творили волшебство с мячом. А теперь если ты можешь пробежать чуть больше остальных и доставлять мяч из точки А в точку Б, то ты можешь сделать достойную карьеру в Премьер-лиге. Тебе больше не обязательно быть слишком хорошим», - сказал Оуэн в программе Up Front.

На текущий момент лидером Английской премьер-лиги является «Арсенал». На один балл от «канониров» отстаёт «Манчестер Сити», на два – «Ливерпуль» и «Астон Вилла».