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Наставник «Челси» Почеттино: «Мы должны верить, что всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов»

01 Декабря 2023 • 16:44 Комментировать
Челси
...
Брайтон
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03.12 17:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 14-го тура АПЛ против «Брайтона» рассказал о целях лондонской команды на остаток текущего сезона.

По мнению наставника «Челси», команда должна верить в возможное попадание в зону Лиги чемпионов, несмотря на то, что добиться такого результата будет непросто.

«Мы должны верить, что всё ещё можем попасть в Лигу чемпионов. Будет трудно. Самое главное — фокусироваться на сегодняшнем и завтрашнем дне, а не сразу на концовке сезона», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Брайтон» состоится 3 декабря в Лондоне. Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отметим, что на данный момент «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвёртой строчки, дающей право принять участие в Лиге чемпионов, на 12 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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