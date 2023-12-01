Почеттино — о матче с «Брайтоном»: «Мы — свои собственные враги»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 14-го тура АПЛ против «Брайтона» поделился мнением о сопернике.

По мнению аргентинского специалиста, лондонская команда должна в первую очередь сосредоточиться на собственной игре.

«В первую очередь мы — свои собственные враги, мы должны концентрироваться именно на этом. Стоит больше обращать внимание на себя, чем на соперника — сейчас это важнее», — сказал Почеттино на своей пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Брайтон» состоится в воскресенье, 3 декабря, в Лондоне. Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.