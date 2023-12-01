​«Эвертон» объявил о подаче апелляции на снятие очков

«Эвертон» подал апелляцию на решение независимой комиссии Премьер-лиги о снятии 10 очков с команды. Об этом информирует пресс-служба мерсисайдского клуба. Теперь для рассмотрения дела будет назначен апелляционный совет.

Напомним, что с «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги. «Ириски» превысили допустимый убыток за трёхлетний период, который завершился сезоном 2021/2022.

На текущий момент «Эвертон» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Бёрнли» «ириски» опережают только по разности забитых и пропущенных голов.