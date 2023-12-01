«Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника за 85 миллионов

Восходящая звезда немецкого футбола Флориан Вирц, который играет за леверкузенский «Байер», имеет вариант трудоустройства в английском гранде.

Как стало известно журналистам Todofichajes, в трансфере 20-летнего полузащитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы следующим летом готовы побороться с «Барселоной» и другими клубами за перспективного хавбека. Трансферная стоимость Флориана оценивается в 85 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вирц сыграл 12 матчей в Бундеслиге. Он забил три гола и отдал пять результативных передач. Контракт полузащитника с «Байером» рассчитан до лета 2027 года.