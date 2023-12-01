Российская девушка Мудрика обратилась к украинцам

Российская модель Виолетта Грачёва, которая является девушкой полузащитника сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика, посредством социальных сетей обратилась к украинцам.

«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моём профиле. Я за мир во всём мире», - говорится в социальной сети девушки.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» в январе нынешнего года. 22-летний украинец подписал с «пенсионерами» долгосрочный контракт до 2031 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Михаил провел 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.