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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Российская девушка Мудрика обратилась к украинцам

01 Декабря 2023 • 12:46 Комментировать

Российская модель Виолетта Грачёва, которая является девушкой полузащитника сборной Украины и лондонского «Челси» Михаила Мудрика, посредством социальных сетей обратилась к украинцам.

«Украинцы, я вас люблю. Хватит уже меня хейтить и спамить в моём профиле. Я за мир во всём мире», - говорится в социальной сети девушки.

Напомним, что Мудрик перешел в «Челси» в январе нынешнего года. 22-летний украинец подписал с «пенсионерами» долгосрочный контракт до 2031 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Михаил провел 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик Виолетта Грачёва ещё теги
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