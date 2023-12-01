Назван фаворит на Себальоса – это клуб АПЛ

Полузащитник Дани Себальос близок к расставанию с мадридским «Реалом» из-за нехватки игровой практики, об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

У испанского хавбека есть сразу несколько вариантов трудоустройства в английском чемпионате. Главным претендентом на игрока считается бирмингемская «Астон Вилла». Помимо «львов», в услугах Себальоса заинтересованы «Ньюкасл», «Эвертон» и «Вест Хэм».

Срок действующего контракта 27-летнего полузащитника с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfrmarkt оценивают стоимость Дани в 12 миллионов евро.