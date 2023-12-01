«Барселона» выбирает полузащитника - в списке Киммих и ещё две звезды

Каталонская «Барселона» подыскивает усиление в среднюю линию команды. По сообщениям Todofichajes, приоритетным вариантом для «сине-гранатовых» остается хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

Если переговоры с немцем провалятся, то «Барселона» может переключиться на Тьяго Алькантару или Жоржиньо. Трансфер нового полузащитника будет осуществлен с прицелом на следующий сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании каталонский гранд набрал 31 очко после 14 туров. Подопечные Хави Эрнандеса занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов «Барса» досрочно вышла в плей-офф.