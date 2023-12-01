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«Ливерпуль» нашёл замену Салаху

01 Декабря 2023 • 12:27 Комментировать

Форвард Дониэлл Мален, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», по-прежнему находится в сфере интересов «Ливерпуля». Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Как сообщает источник, мерсисайдцы намерены приобрести нидерландца на замену египтянину Мохамеду Салаху, который в ближайшем будущем может покинуть «красных». Сумма потенциального трансфера Малена оценивается в 40 миллионов евро.

Контракт Дониэлла со «шмелями» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне форвард провел 18 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Мохамед Салах Дониэлл Мален трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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