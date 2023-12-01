Ефимова назвала любимого футболиста - это не Роналду и Месси

Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова назвала своего любимого футболиста. Она выбрала англичанина Дэвида Бекхэма.

«Лионель Месси или Криштиану Роналду? Дэвид Бекхэм (смеётся). Да, чисто внешне», - передает слова спортсменки ТАСС.

Напомним, что Бекхэм завершил профессиональную карьеру десять лет назад. Последним клубом в карьере англичанина был французский «ПСЖ». Наибольшую известность Дэвид получил благодаря выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». В составе национальной сборной Англии полузащитник провел 115 поединков, в которых записал себе в актив 17 забитых мячей.