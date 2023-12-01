«Брайтон» принял важное решение по де Дзерби, которым интересуется «Реал»

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, занимающий пост главного тренера «Брайтона», может заключить новое трудовое соглашение с английским клубом. Об этом рапортуют журналисты 90min.

Согласно данным журналистов, руководство клуба довольно работой 44-летнего наставника и хочет вознаградить его новым контрактом. Таким образом «чайки» хотят обезопасить себя от возможного ухода де Дзерби в мадридский «Реал». Роберто считается одним из фаворитов на место рулевого испанского гранда.

44-летний итальянец возглавил «Брайтон» в прошлом году. Его действующий договор с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.