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«Брайтон» принял важное решение по де Дзерби, которым интересуется «Реал»

01 Декабря 2023 • 11:50 Комментировать

Итальянский специалист Роберто де Дзерби, занимающий пост главного тренера «Брайтона», может заключить новое трудовое соглашение с английским клубом. Об этом рапортуют журналисты 90min.

Согласно данным журналистов, руководство клуба довольно работой 44-летнего наставника и хочет вознаградить его новым контрактом. Таким образом «чайки» хотят обезопасить себя от возможного ухода де Дзерби в мадридский «Реал». Роберто считается одним из фаворитов на место рулевого испанского гранда.

44-летний итальянец возглавил «Брайтон» в прошлом году. Его действующий договор с клубом рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Брайтон Роберто де Дзерби ещё теги
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