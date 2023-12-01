Холанн лишь десятый: Назван лучший трансфер «Манчестер Сити»

Журналисты портала FourFourTwo сформировали рейтинг лучших трансферов в истории английского клуба «Манчестер Сити». Первое место в нем занял испанский полузащитник Давид Сильва. На второй позиции расположился Колин Белл, а топ-3 замкнул аргентинец Серхио Агуэро.

В десятку лучших также были включены: Кевин де Брёйне, Фрэнсис Ли, Венсан Компани, Яя Туре, Фернандиньо, Майк Саммерби и Эрлинг Холанн.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 29 баллов после 13 туров. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на одно очко.