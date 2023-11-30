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«Брайтон» впервые в истории вышел в плей-офф еврокубка

30 Ноября 2023 • 22:47 Комментировать
АЕК
0:1
Брайтон

Английский «Брайтон» под руководством Роберто де Дзерби впервые в клубной истории пробился в плей-офф европейского клубного футбольного турнира.

Вечером четверга «чайки» играли в гостях против афинского АЕКа и добились минимальной победы – 1:0. Этот результат позволил клубу досрочно выйти в плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы УЕФА. Сейчас у команды 10 очков и первое место в группе за тур до окончания группового этапа. На втором месте «Марсель», восемь баллов. АЕК с четырьмя очками на третьем, замыкает квартет «Аякс» - два балла.

Напомним, что участие в текущем сезоне для «Брайтона» в еврокубках – также первое в истории.

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Евро-Футбол.Ру,
АЕК Афины Брайтон

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