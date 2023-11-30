​Онана боится потерять место в основе «Манчестер Юнайтед» из-за Кубка Африки

В январе-феврале пройдёт Кубок африканских наций, и европейским клубам придётся отпускать футболистов в сборные, участвующие в континентальном футбольном форуме. В сборную Камеруна должен отправиться голкипер Андре Онана, у которого сейчас не лучшим образом складываются дела в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, Онана обеспокоен тем, что он может потерять место в основном составе «Манчестер Юнайтед» из-за отъезда в национальную команду.

Андре Онана в сезоне 2023/2024 провёл 20 официальных матчей. В них камерунский голкипер пропустил 33 гола.