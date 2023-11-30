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​Онана боится потерять место в основе «Манчестер Юнайтед» из-за Кубка Африки

30 Ноября 2023 • 21:35 Комментировать (2)

В январе-феврале пройдёт Кубок африканских наций, и европейским клубам придётся отпускать футболистов в сборные, участвующие в континентальном футбольном форуме. В сборную Камеруна должен отправиться голкипер Андре Онана, у которого сейчас не лучшим образом складываются дела в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Manchester Evening News, Онана обеспокоен тем, что он может потерять место в основном составе «Манчестер Юнайтед» из-за отъезда в национальную команду.

Андре Онана в сезоне 2023/2024 провёл 20 официальных матчей. В них камерунский голкипер пропустил 33 гола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Камеруна Андре Онана ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
30 Ноября 2023 в 22:07
ай.. шутиник.. будишь вернуцся абратна варота ни перипутай.. кутузав.. А-ха-ха-ха! )))
Вайнах 06
30 Ноября 2023 в 21:48
То есть из-за своей «потрясающей» игры он не боится?))
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